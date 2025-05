Giugliano, lo stadio De Cristofaro disponibile per singole partite: 2.500 euro a gara

Il Comune di Giugliano ha approvato una modifica al regolamento per l’utilizzo dello stadio Alberto De Cristofaro. In precedenza, l’impianto sportivo poteva essere concesso solo tramite affidamento continuativo; ora, grazie al nuovo provvedimento, sarà possibile assegnare l’utilizzo dello stadio anche per singole partite. La modifica è stata fatta dal dirigente agli Impianti sportivi, Michele Ippolito.

La nuova tariffa stabilita per la stagione sportiva 2025 prevede un costo di 2.500 euro più IVA per ciascun match casalingo disputato al De Cristofaro. La decisione ha un impatto diretto sulla situazione della squadra del Giugliano Calcio, che con a questa modifica dovrebbe poter formalizzare la propria iscrizione al prossimo campionato dato che la gara per l’affidamento non è stata ancora fatta. La società, infatti, potrà ora richiedere al Comune l’utilizzo dello stadio match per match.

Resta però da chiarire un nodo importante: dove si allenerà la squadra. La modifica arriva a seguito della revoca da parte del consiglio comunale dell’affidamento al Giugliano calcio a seguito di prescrizioni da parte dell’Anac.