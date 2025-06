Un attimo di festa si è trasformato in panico davanti allo stadio Diego Armando Maradona, dove questa sera è atteso il concerto di Marracash. Un giovane, in fila tra la folla, si è improvvisamente accasciato al suolo, perdendo i sensi. Il malore si è rivelato un arresto cardiaco.

Paura fuori allo stadio Maradona: ragazzo va in arresto cardiaco prima del concerto di Marracash

Il ragazzo si trovava all’ingresso in zona Prato quando, sotto gli occhi attoniti degli amici e delle persone in coda, ha smesso di respirare. Tempestivo l’intervento dei soccorsi: ad allertare il personale sanitario è stato un rapido passaparola tra le forze dell’ordine presenti in zona per presidiare l’evento.

A prestare i primi soccorsi è stato il team della Nefrocenter, presente con un’auto medica sul posto, insieme al personale sanitario dell’Asl Napoli 1 in servizio nello stadio. Il giovane è stato rianimato sul posto e poi trasportato d’urgenza all’ospedale San Paolo. Al momento non si conoscono le condizioni del ragazzo, ma la prontezza dei soccorsi ha evitato una possibile tragedia.