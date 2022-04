Clizia Incorvaia è un’influencer e modella, nota per aver preso parte al Grande Fratello e per la sua relazione con Paolo Ciavarro, da cui ha avuto un figlio Gabriele. Sarà ospite a Verissimo per presentare il piccolo di 2 mesi: scopriamo maggiori informazioni sulla sua vita privata e professionale.

Clizia Incorvaia: chi è, età, Grande Fratello

Clizia Incorvaia è nata a Pordenone il 10 ottobre 1980, sotto il segno della Bilancia. Ha 41 anni e ha vissuto in Sicilia, in provincia di Agrigento. Successivamente, dopo aver conseguito il diploma di liceo classico, si trasferisce a Milano dove si iscrive a Scienze della comunicazione. Inizia a lavorare come modella e prende parte al video Guardami negli occhi di Paolo Meneguzzi.

Nel 2016, partecipa con l’ex marito Francesco Sarcina a Pechino Express. I due si sono posizionati sesti in classifica. In seguito, Clizia partecipa quindi all’edizione 2020 del Grande Fratello VIP dove conosce e si innamora di Paolo Ciavarro.

Clizia Incorvaia: Francesco Sarcina, Paolo Ciavarro, figli

Riguardo la sua vita privata, Clizia è stata sposata con Francesco Sarcina, frontman de Le Vibrazioni. I due hanno avuto una figlia, Nina; la loro relazione è terminata nel 2019, probabilmente per un tradimento attribuito a lei con Riccardo Scamarcio.

Dopo la rottura, Clizia partecipa al Gf Vip e conosce Paolo Ciavarro, più giovane di lei di 10 anni. L’intesa è subito molto forte ma la loro storia d’amore inizia al termine della permanenza nella casa. I ragazzi non si sono visti per tre mesi a causa del lockdown, che li ha tenuti separati; si incontrano di nuovo in diretta Tv il 24 maggio 2020. I due appaiono più innamorati che mai e, il 19 febbraio 2022, hanno avuto il primo figlio Gabriele.

Clizia Incorvaia: Instagram

Su Instagram, Clizia è seguita da 761mila followers, con cui condivide momenti di vita quotidiana e scatti di tipo professionale.