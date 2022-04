Paolo Ciavarro è un personaggio televisivo, noto per esser stato un volto di Forum e per essere il figlio dell’attrice Eleonora Giorgi e di Massimo Ciavarro. Ospite a Verissimo con la compagna Clizia Incorvaia per presentare il piccolo Gabriele. Scopriamo maggiori informazioni in merito alla sua vita privata e professionale.

Paolo Ciavarro: chi è, età, biografia, genitori

Paolo Ciavarro è nato a Roma il 22 ottobre 1991, sotto il segno della Bilancia. Ha 30 anni, è alto 180 cm e pesa 80 kg. E’ un figlio d’arte: i suoi genitori sono Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro. Inizia la propria carriera dal 2013, quando partecipa “Pechino Express”, quell’anno condotto da Costantino della Gherardesca, n coppia con il padre. Insieme sono riusciti ad arrivare fino all’ottava puntata.

L’anno successivo diventa una voto di Forum, il programma di Barbara Palombelli. Un’altra esperienza che lo rende ancora più noto è quella che gli concede Maria De Filippi: Paolo Ciavarro conduce infatti il day time di Amici con Stefano De Martino e Marcello Sacchetta.

A partire dal 23 settembre 2020, conduce il programma su Italia 1 “Disconnessi on the road”, insieme a Giulia Salemi e Paola Di Benedetto, girando l’Italia per raccontare tendenze e costumi della penisola.

Paolo Ciavarro: Grande Fratello Vip

Uno dei momenti più importanti da un punto di vista privato e professionale è la sua partecipazione al Grande Fratello Vip: qui Paolo si classifica al secondo posto e riesce a conquistare il pubblico con il suo carattere pacato. Incontra inoltre per la prima volta Clizia Incorvaia, alla quale poi si legherà dopo l’uscita dalla casa.

Paolo Ciavarro: Clizia Incorvaia, figlio

Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia si sono baciati per la prima volta durante il reality Grande Fratello Vip, davanti alle telecamere. La loro intesa è proseguita anche all’esterno della casa. Inizialmente, i due hanno dovuto passare separati la quarantena dovuta al Covid: Paolo l’ha trascorsa a Roma, mentre Clizia in Sicilia. Durante le settimane di forzato isolamento, i due hanno continuato a sentirsi, fin quando lui non l’ha raggiunta.

A inizio 2021, la coppia va a convivere: a distanza da un anno dall’inizio della loro storia d’amore, sono più uniti che mai e Clizia ha dichiarato come quello per Paolo sia stato un vero e proprio colpo di fulmine. La coppia annuncia di aspettare un figlio e il 19 febbraio 2022 nasce Gabriele.

Paolo Ciavarro: Instagram

Su Instagram, Paolo è molto seguito: il suo account personale conta quasi 400mila followers, con cui condivide scatti della sua vita personale e altri legati al mondo del lavoro.