Grave incidente sul lavoro nel pomeriggio di ieri, 16 ottobre, in un cantiere di via Benevento, a Cicciano, in provincia di Napoli. Secondo una prima ricostruzione, un operaio di 66 anni sarebbe precipitato da un muro alto circa tre metri mentre stava svolgendo alcune operazioni di lavoro all’interno dell’area del cantiere.

Cicciano, precipita da un muro alto tre metri: operaio in fin di vita all’ospedale del Mare

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della sezione radiomobile e della stazione di Nola, che hanno immediatamente avviato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’accaduto. L’uomo, soccorso dal personale del 118, è stato dapprima trasportato all’ospedale di Nola e successivamente trasferito all’ospedale del Mare di Napoli.

Ora si trova ricoverato in prognosi riservata e in pericolo di vita. Le indagini sono in corso per chiarire le cause dell’incidente e verificare il rispetto delle norme di sicurezza all’interno del cantiere.