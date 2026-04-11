Cicciano, nasconde droga nel canale di scolo: Carabinieri arrestano 28enne

Operazione antidroga dei carabinieri nel Rione Gescal di Cicciano, dove un 28enne del posto è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. I militari, durante un servizio di controllo del territorio, hanno notato movimenti sospetti nei pressi dell’abitazione dell’uomo.

Il blitz e la scoperta nel canale di scolo

Insospettiti dall’atteggiamento di un giovane uscito frettolosamente da un cancello, i carabinieri hanno deciso di intervenire. Una volta entrati nel cortile, hanno avviato una perquisizione che ha portato a una scoperta significativa. Nel giardino, all’interno di un canale di scolo coperto da una cassetta di plastica con vecchi vasi, erano nascosti circa 11 grammi di cocaina e 45 dosi di crack già confezionate, per un totale di circa 47 grammi.

Sequestrati anche contanti

All’interno dell’abitazione del 28enne i militari hanno rinvenuto anche 250 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio. L’uomo è stato arrestato e trasferito in carcere, in attesa di giudizio. La droga e il denaro sono stati posti sotto sequestro.

Controlli anche a Nola: altra cocaina sequestrata

Nella stessa serata, i carabinieri della compagnia di Nola hanno effettuato ulteriori controlli antidroga nella frazione Piazzolla. In un terreno agricolo, sul ciglio della strada, è stato rinvenuto un contenitore in plastica con all’interno 63 involucri di cocaina. La sostanza stupefacente, verosimilmente pronta per essere recuperata e immessa sul mercato, è stata sequestrata.