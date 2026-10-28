Casavatore, ai domiciliari monta tapparelle a casa di un altro detenuto: denunciato per evasione

Era agli arresti domiciliari, ma si trovava a montare le tapparelle nell’abitazione di un altro detenuto sottoposto alla stessa misura. È la singolare situazione scoperta dai carabinieri della stazione di Casavatore durante una serie di controlli sul territorio. Un uomo di 44 anni è stato denunciato per evasione.

Casavatore, ai domiciliari ma lavora a casa di un altro detenuto

I militari hanno sorpreso il 44enne mentre installava le tapparelle agli infissi di un’abitazione. Il problema è che l’uomo, già sottoposto agli arresti domiciliari, non avrebbe dovuto allontanarsi dal luogo in cui stava scontando la misura. Anche il proprietario della casa nella quale stava eseguendo il lavoro era ai domiciliari. Per il 44enne è scattata una denuncia per evasione. La sua posizione sarà valutata dall’autorità giudiziaria.

In via San Pietro con 32 dosi di cocaina

Nel corso degli stessi controlli i carabinieri hanno denunciato anche un 56enne di Casavatore per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’uomo è stato fermato in via San Pietro e, secondo quanto riferito dai militari, nascondeva addosso 32 dosi di cocaina, ritenute pronte per la vendita.

Controlli sulle strade: nove veicoli sequestrati

Il servizio ha riguardato anche la circolazione stradale. I carabinieri hanno identificato 82 persone e controllato 43 veicoli. Il bilancio è di nove mezzi sequestrati e due sottoposti a fermo amministrativo. Per entrambe le persone denunciate vale la presunzione di innocenza fino a eventuale condanna definitiva.