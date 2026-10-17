Tragedia a Pontecagnano, scooter contro autobus: muore ragazzo di 15 anni

Un ragazzo di appena 15 anni è morto in un tragico incidente stradale a Pontecagnano, in provincia di Salerno. Il dramma si è consumato nella mattinata di oggi, sabato 17 ottobre, poco dopo le ore 10, lungo Corso Italia, dove lo scooter condotto dall’adolescente si è scontrato con un autobus.

L’impatto è stato violentissimo e per il giovane non c’è stato nulla da fare. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorritori, il 15enne è deceduto sul posto a causa delle gravissime conseguenze dello schianto.

Incidente mortale a Pontecagnano: inutili i soccorsi per il 15enne

Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio delle autorità, il ragazzo stava percorrendo la strada in sella al suo scooter quando, per cause ancora da chiarire, si è verificata la collisione con un autobus.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno tentato di prestare soccorso al giovane. Purtroppo, le ferite riportate nell’impatto si sono rivelate fatali e il personale medico non ha potuto fare altro che constatarne il decesso.

La tragedia si è consumata in pochi istanti, trasformando una normale mattinata di sabato in un dramma.

Scooter contro autobus: sequestrati i mezzi, indagini sulla dinamica

Sul posto sono giunti anche i vigili del fuoco e gli agenti della polizia municipale, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza dell’area e nei rilievi necessari a ricostruire quanto accaduto.

Entrambi i veicoli coinvolti nell’incidente sono stati posti sotto sequestro, così come la salma del 15enne, a disposizione dell’autorità giudiziaria per gli accertamenti del caso. Gli investigatori dovranno stabilire l’esatta dinamica dello scontro e verificare eventuali responsabilità. Restano infatti da chiarire le circostanze che hanno portato alla collisione tra lo scooter e l’autobus.