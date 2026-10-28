Una ragazza di 18 anni è stata sottoposta a fermo con l’accusa di rapina aggravata ai danni di un uomo ultrasessantacinquenne, mentre il compagno, suo coetaneo, è stato arrestato in flagranza per favoreggiamento della prostituzione. L’operazione è stata eseguita il 21 ottobre dai carabinieri della Compagnia di Sorrento, nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura di Torre Annunziata.

Piano di Sorrento, incontro sessuale con una 18enne anziano rapinato in casa di 600 euro

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la giovane avrebbe raggiunto l’abitazione dell’anziano, a Piano di Sorrento, per un incontro sessuale concordato attraverso una piattaforma di annunci online. L’uomo, affetto da patologie croniche, l’avrebbe riconosciuta come la stessa donna alla quale, alcuni mesi prima, aveva consegnato 200 euro per una prestazione mai avvenuta.

L’anziano avrebbe quindi deciso di rinunciare all’incontro, offrendo comunque alla ragazza una somma di denaro per il disturbo. A quel punto la 18enne lo avrebbe spinto con forza, facendolo cadere a terra, per poi impossessarsi di circa 600 euro contenuti nel portafoglio e fuggire.

Le indagini

Le indagini dei carabinieri della Stazione di Piano di Sorrento, attraverso l’analisi delle immagini di videosorveglianza e l’organizzazione di un appuntamento simulato, hanno consentito di individuare e bloccare i due giovani. Dall’esame del telefono del ragazzo sarebbero inoltre emersi elementi relativi all’organizzazione dell’incontro e alla definizione delle condizioni della prestazione sessuale. Il 23 ottobre il gip del Tribunale di Torre Annunziata ha convalidato entrambi i provvedimenti, disponendo la custodia cautelare in carcere per la ragazza, in avanzato stato di gravidanza. Per il compagno è stato stabilito il divieto di dimora nei Comuni della Penisola Sorrentina.

Leggi anche: