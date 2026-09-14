Violento incidente a Fuorigrotta: taxi si ribalta, conducente ferito

Violento incidente stradale nella tarda serata di domenica 13 settembre nel quartiere Fuorigrotta, a Napoli. In viale Augusto si sarebbe verificato uno scontro tra due automobili, al termine del quale un taxi si è ribaltato, terminando la propria corsa con le ruote all’aria.

Ad avere la peggio è stato il conducente del taxi, rimasto ferito nell’impatto. Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118 dell’Asl Napoli 1 Centro per prestargli le prime cure.

Taxi ribaltato in viale Augusto

La dinamica dell’incidente è ancora in fase di ricostruzione. Secondo le prime informazioni disponibili, il taxi sarebbe entrato in collisione con un’altra vettura prima di capovolgersi e finire sul tettuccio.

In viale Augusto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Napoli, che hanno effettuato i rilievi necessari e raccolto le prime testimonianze.

Gli investigatori stanno inoltre verificando le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona, che potrebbero fornire elementi utili per chiarire la sequenza dell’incidente.

Indagini su eventuali altri veicoli coinvolti

Sono in corso ulteriori accertamenti per verificare l’eventuale coinvolgimento di altri mezzi e ricostruire con precisione quanto accaduto.

Le informazioni disponibili nelle prime ore successive all’incidente restano dunque preliminari e dovranno essere confermate dagli accertamenti della Polizia Locale.

Quasi contemporaneamente, nella stessa strada, un’altra automobile con a bordo tre ragazze si sarebbe schiantata contro una palma. L’albero sarebbe stato successivamente abbattuto dai Vigili del Fuoco. Anche su questo episodio sono necessari ulteriori accertamenti.

Sicurezza stradale, giorni drammatici a Napoli

L’incidente di Fuorigrotta arriva dopo giorni particolarmente difficili sul fronte della sicurezza stradale a Napoli, segnati da altri gravi sinistri.

L’ennesimo episodio riporta così l’attenzione sulla pericolosità delle strade cittadine, soprattutto nelle ore serali e notturne, mentre proseguono gli accertamenti per chiarire quanto avvenuto in viale Augusto.