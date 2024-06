Allarme a Castellammare per un allagamento causato dall’esplosione di una grossa tubatura dell’acqua della Gori. La condotta, per cause in corso di accertamento si è danneggiata riversando un flusso d’acqua imponente sulla strada.

Castellammare, esplode tubatura della Gori: evacuate abitazioni e spiaggia

L’esplosione idrica è avvenuta in zona via Acton, sul posto ci sono i carabinieri della locale stazione. Sono state evacuate le abitazioni sottostanti e le persone in spiaggia, circa una quarantina.

Chiuse via Acton e la strada statale 145, detta anche “Sorrentina”, che conduce verso la Costiera. Nessun ferito registrato. Personale della Gori è sul posto e sta chiudendo la tubatura principale, verrà attivata quella secondaria sott’acqua per garantire il servizio.