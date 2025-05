Doveva essere una serata di festa per celebrare il quarto scudetto del Napoli, ma in via Acton si è trasformata in una scena da far west. Michele Napolitano, 26 anni, volto noto sui social con oltre 220mila follower su TikTok, ha cercato di forzare il varco di interdizione al traffico in sella a uno scooter insieme ad altri due coetanei. All’alt dei carabinieri, ha abbandonato il mezzo e si è dato alla fuga.

Napoli, il TikToker Michele Napolitano armato di pistola per la festa Scudetto: arrestato dopo inseguimento

Durante l’inseguimento, Napolitano ha lanciato una pistola revolver carica nei giardini del Molosiglio. I militari lo hanno raggiunto e bloccato dopo una violenta colluttazione: sette giorni di prognosi per uno dei carabinieri. L’arma, con matricola abrasa e sei proiettili calibro .38 special, è stata sequestrata e verrà sottoposta ad accertamenti balistici.

Non è stato l’unico episodio della serata. Sempre a via Acton, altri due uomini di 59 e 32 anni sono stati denunciati per aver tentato di superare il varco con i loro scooter. Un altro giovane di 21 anni è stato fermato per lo stesso motivo in via Toledo.