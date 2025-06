Quella di ieri è stata una giornata di grande paura a Castellammare di Stabia. Un bambino di cinque anni e sua nonna sono stati trascinati al largo dalla corrente marina, spinti fino a circa due miglia nautiche dalla costa — pari a quasi quattro chilometri. La causa è stata il forte vento che ha reso il mare particolarmente insidioso.

Castellammare, bimbo sul materassino finisce 4 chilometri a largo: salvato dalla Guardia Costiera

Provvidenziale l’intervento della Guardia Costiera, che ha evitato una possibile tragedia. Dalla Capitaneria di Porto di Castellammare è partita la motovedetta CP 542 e uno dei militari, senza esitazione, si è lanciato in acqua per raggiungere il bambino, rimasto su un materassino. La nonna, che si era tuffata nel tentativo di soccorrere il nipote, non riusciva più a tornare verso la riva.

Fortunatamente, entrambi sono stati recuperati e tratti in salvo, per poi essere affidati alle cure del personale sanitario del 118 di Torre Annunziata. Anche il nonno, presente sulla spiaggia, è stato assistito dopo essere stato colto da un malore causato dalla tensione. In una nota ufficiale, la Guardia Costiera ha rinnovato l’invito alla prudenza in mare, raccomandando di evitare l’uso di materassini, galleggianti o piccoli gommoni quando soffia vento forte.