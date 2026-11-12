Acerra, 32enne accoltellato dopo aver riconosciuto due presunti ladri di e-bike

Paura ad Acerra, in provincia di Napoli, dove un 32enne è stato ferito alla schiena con un’arma da taglio durante una colluttazione. L’uomo si è presentato alla clinica Villa dei Fiori per ricevere le cure mediche necessarie. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli investigatori, l’aggressione sarebbe collegata ad alcuni furti di biciclette elettriche avvenuti nei giorni scorsi ad Acerra.

Acerra, 32enne ferito alla schiena: cosa è successo

Stando alle prime informazioni, il 32enne avrebbe riconosciuto due persone ritenendole responsabili di alcuni furti di e-bike verificatisi recentemente in città. Per motivi ancora da chiarire, tra l’uomo e i due soggetti sarebbe nata una colluttazione, durante la quale il 32enne sarebbe stato colpito alla schiena con un’arma bianca. La dinamica dell’episodio resta tuttavia da verificare e saranno gli accertamenti dei carabinieri a stabilire cosa sia realmente accaduto e le eventuali responsabilità.

Ferito trasportato alla clinica Villa dei Fiori: dimesso con cinque giorni di prognosi

Dopo l’aggressione, il 32enne ha raggiunto la clinica Villa dei Fiori di Acerra, dove è stato sottoposto alle cure del personale sanitario. Fortunatamente, le sue condizioni non sono risultate gravi. Dopo gli accertamenti medici, l’uomo è stato dimesso con una prognosi di cinque giorni. Presso la struttura sanitaria sono intervenuti i carabinieri della sezione Radiomobile della compagnia di Castello di Cisterna, che hanno avviato le verifiche sull’accaduto.

Indagini dei carabinieri sull’aggressione e sui presunti furti di biciclette elettriche

Gli investigatori sono ora al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dell’aggressione e chiarire il ruolo delle persone coinvolte. Particolare attenzione sarà rivolta al presunto collegamento tra il ferimento del 32enne e i furti di biciclette elettriche segnalati nei giorni precedenti.

Le indagini sono tuttora in corso per identificare gli eventuali responsabili e accertare le circostanze che hanno portato alla colluttazione. Al momento, quella relativa ai presunti autori dei furti resta una ricostruzione da verificare e non risultano comunicate misure restrittive nei confronti delle persone coinvolte.