Casoria, spaccatura nell’amministrazione dopo l’inchiesta Soresa

Il M5s lascia la maggioranza a Casoria. La decisione è stata ufficializzata dopo l’arresto del presidente di Soresa, Tommaso Casillo, nell’ambito di un’inchiesta della Procura. A spiegare le ragioni della scelta è Gaetano Palumbo, che si è dimesso da vicesindaco. Secondo Palumbo, gli ultimi sviluppi giudiziari hanno aggravato una situazione politica già fragile. Dalla maggioranza, per ora, nessun commento. L’opposizione, invece, ha diffuso una nota congiunta in cui chiedono al sindaco Raffaele Bene di dimettersi.