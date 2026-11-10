Il sindaco torna alla guida dell’amministrazione dopo venti giorni di riflessione e un patto sottoscritto da tutti i 15 consiglieri di maggioranza. La nuova giunta è ormai delineata, ma Matacena non conferma i nomi circolati nelle ultime ore: «Sarà una sorpresa». Sul futuro della città rilancia: «La politica nei Comuni deve essere amministrazione».

Aversa, Matacena ritira le dimissioni: «La città viene prima di tutto. Ora fatti e non parole»

Venti giorni di riflessione, il confronto con la maggioranza e un accordo sottoscritto da tutti e quindici i consiglieri. Franco Matacena ritira le dimissioni e torna alla guida del Comune di Aversa, deciso a proseguire il mandato fino alla scadenza naturale del 2029.

Ospite della trasmissione Campania Oggi, il sindaco ha raccontato il periodo trascorso lontano dalla guida dell’amministrazione. A convincerlo a ritirare le dimissioni, inizialmente definite irrevocabili, è stato soprattutto il patto sottoscritto dall’intera maggioranza. «È un patto non nei miei confronti, ma nei confronti della città. Questo comporta una grande responsabilità. Ci sono diverse iniziative in corso che devono essere portate a termine e ho ritenuto giusto continuare», ha spiegato. Matacena ha rivendicato l’impegno profuso nei primi due anni e quattro mesi di amministrazione, sottolineando di aver sempre considerato la politica una missione e di aver agito nell’interesse della comunità.

Nuova giunta, «sarà una sorpresa»

Uno dei temi centrali dell’intervista è stato il rinnovo della squadra di governo. Il sindaco ha confermato che la nuova giunta è ormai delineata, dopo una serie di incontri e confronti politici.

«A mio parere potrà operare bene. Ringrazio di vero cuore tutti coloro che hanno profuso il proprio impegno in questa amministrazione. C’è spazio per tutti: quando si ha a cuore una città si può anche non avere una carica».

Tra le indiscrezioni circolate figurano i nomi di Francesco Di Palma come vicesindaco, Francesco Sagliocco ai Lavori pubblici, Elvira Caccavale al Bilancio e Yolanda Del Maglio al Verde, oltre ai possibili ingressi di Raffaele De Gaetano e Tommaso Mastronardi. Matacena, però, non conferma la composizione anticipata: «Sarà una sorpresa. Non è proprio così, ci sarà qualche altra piccola modifica».

Il primo cittadino ha anche replicato indirettamente alle critiche di Nicola De Chiara, che aveva denunciato il mancato riconoscimento della competenza e della meritocrazia nella formazione della nuova squadra. «Credo sia arrivato il momento dei fatti e non delle parole. Bisogna operare con fermezza e determinazione nell’interesse della comunità».

Le richieste dei cittadini: pulizia e maggiore attenzione al degrado

Nel corso della trasmissione sono state raccolte anche le testimonianze degli aversani, che hanno indicato le principali emergenze della città.

Tra le richieste più ricorrenti figurano maggiore pulizia delle strade, più parcheggi, attenzione alle deiezioni canine e interventi contro il degrado urbano. Un quadro di insoddisfazione che rappresenta una delle prime sfide per il sindaco dopo il rientro.

Matacena ha riconosciuto le difficoltà del territorio, ricordando anche la posizione della provincia di Caserta nelle classifiche sulla qualità della vita, ma ha difeso il lavoro svolto dalla sua amministrazione. «La politica nei Comuni deve essere amministrazione. Ho anteposto a ogni azione amministrativa la messa in ordine dei conti e ci sono riuscito. Abbiamo rimodulato il piano di riequilibrio, ottenendo l’approvazione della Corte dei Conti. È un risultato estremamente significativo». Il sindaco ha inoltre annunciato l’intenzione di realizzare una pubblicazione da distribuire ai cittadini per illustrare quanto fatto nei primi due anni e quattro mesi di mandato.

La replica a Villano e il futuro politico

Non è mancata una risposta alle dichiarazioni di Marco Villano, che durante la crisi aveva invitato Matacena a rendere irrevocabili le dimissioni, sostenendo che il ritiro avrebbe riaperto l’ennesima trattativa politica interna alla maggioranza. Il sindaco ha respinto questa lettura, ricordando che Aversa arriva da tre amministrazioni consecutive terminate anticipatamente. «Abbiamo evitato questo primato e credo che, alla luce di quello che si è verificato, probabilmente questa amministrazione durerà fino alla scadenza naturale, fino al 2029».

Alla domanda se oggi si senta più forte o più debole, Matacena ha risposto: «Dentro di me sono più forte. Ma non deve essere forte il sindaco, deve essere forte la città». Sul futuro politico dell’amministrazione, il primo cittadino ha escluso una trasformazione in una coalizione di centrodestra, nonostante le aperture e i contatti con esponenti di quell’area. «È partita come coalizione civica e terminerà in questo modo. Sono aperto al dialogo con tutte le forze politiche, se questo può servire a fare qualcosa di buono per la nostra città».

Polo oncologico della Maddalena, il sindaco: «Un gigante che dorme»

Tra i temi affrontati anche il progetto del polo oncologico presso il complesso della Maddalena, il cui Consiglio comunale era saltato durante il periodo delle dimissioni. Matacena ha assicurato che il confronto sarà ripreso, dichiarandosi favorevole alla realizzazione di una struttura sanitaria sul territorio, ma invitando a prestare particolare attenzione alla valorizzazione dell’intero complesso. «La Maddalena è un gigante che dorme dal 1999, da quando è stato chiuso il manicomio. È un luogo importante nella storia di Aversa e richiede particolare attenzione».

Infine, il sindaco ha confermato che, tornando indietro, rifarebbe la scelta di dimettersi, considerandola un passaggio utile per scuotere la maggioranza e favorire una nuova assunzione di responsabilità. Adesso, però, è il momento di passare dalle parole ai fatti. Con una nuova giunta ormai pronta e il patto dei quindici consiglieri, Matacena punta a ricompattare l’amministrazione e riconquistare la fiducia degli aversani.