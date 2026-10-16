Aversa, il sindaco si dimette: finisce l’era Matacena

Si chiude ad Aversa l’era Matacena. Il sindaco ha ufficializzato e protocollato le dimissioni al termine di una mattinata che ha fatto esplodere la crisi nella maggioranza.

In aula era prevista, in seconda convocazione, la discussione sul Puc, il Piano urbanistico comunale. Ma tra i banchi della maggioranza si sono registrate diverse assenze. Tra queste, quella di Raffaele De Gaetano, il consigliere indicato da settimane come possibile assessore.

Dimissioni del sindaco di Aversa

Preso atto di non poter più contare sui numeri della sua maggioranza, Matacena ha tentato di intervenire. Un discorso interrotto più volte dai banchi dell’opposizione. Il consigliere Carratù ha presentato una mozione d’ordine, chiedendo il rispetto del regolamento. Il sindaco ha quindi chiesto un momento di riflessione, lasciando l‘Aula e riunendo attorno a sé alcuni esponenti della maggioranza per valutare il da farsi. Poi la decisione di lasciare.

A pesare, una crisi trascinata per mesi. Da agosto, dopo la revoca dell’incarico all’ex vicesindaco Alfonso Oliva, è rimasto irrisolto il nodo delle deleghe, senza una riorganizzazione della giunta. Sullo sfondo, il braccio di ferro con i moderati e gli attriti con il presidente del Consiglio comunale Giovanni Innocenti, leader di Aversa Moderata.

Tensioni e malumori culminati in una scelta che chi è vicino al sindaco definisce irrevocabile.