Sono tornati a casa Biagio e Domenico Santoriello, i due fratelli di Casoria di 14 e 16 anni spariti dalla casa comunità in cui si trovavano lo scorso 18 settembre. Dopo settimane di angoscia finalmente si può tirare un sospiro di sollievo.

Casoria, Biagio e Domenico sono tornati a casa: ora sono col papà. Si studia una soluzione

Come apprende Teleclubitalia, i minorenni, della cui scomparsa si era occupata anche la nota trasmissione “Chi l’ha Visto?”, hanno deciso di uscire da soli allo scoperto e di recarsi presso l’abitazione del papà. Già lo scorso 26 settembre avevano diffuso un videomessaggio in cui dichiaravano di stare bene e invitavano amici e conoscenti a non preoccuparsi per loro.

Si sta adesso studiando una soluzione per non far rientrare Biagio e Domenico in comunità ma di procedere col loro affido a un parente stretto. La rete familiare, in collaborazione con i servizi sociali, si è attivata per impedire che i due fratelli possano finire nella stessa struttura da cui di fatto sono si sono allontanati. Ad annunciare il lieto fine della vicenda è stato il sindaco Raffaele Bene attraverso un post apparso sui social accolto da tantissimi like e commenti.