Giugliano, lavori in danno al Corso Campano. Pianese: “Soluzione indicata da me in campagna elettorale”

Anche Giovanni Pianese è intervenuto sull’avvio dei lavori al corso Campano di Giugliano: “Apprendo con soddisfazione dell’avvio dei lavori al palazzo pericolante del corso, dopo mesi di incertezza, finalmente si interviene su una situazione che non poteva più essere ignorata”.

Giugliano, avvio lavori Corso Campano. Pianese: “Stessa soluzione indicata da me in campagna elettorale”

L’ex sindaco ed ex candidato alla poltrona di primo cittadino alle ultime elezioni amministrative spiega che la soluzione adottata dall’amministrazione D’Alterio è la stessa che aveva lanciato lui nei mesi scorsi: “Già durante la mia campagna elettorale avevo indicato con chiarezza la strada da seguire: l’avvio dei lavori in danno come strumento per dare impulso alla proprietà a intervenire. Ed è esattamente ciò che è accaduto, confermando che questa era la soluzione giusta, efficace e doverosa”.

Il capo dell’opposizione infine avverte che manterrà alta l’attenzione sull’operato di D’Alterio: “I cittadini meritano sicurezza, rispetto e azioni concrete, non parole vuote. Ora è fondamentale continuare con determinazione su questa linea”.