Ancora nessuna notizia ufficiale di Biagio e Domenico Santoriello, i due fratelli di 14 e 16 anni scomparsi da Casoria il 18 settembre scorso. Eppure, attraverso un breve filmato di dieci secondi, i ragazzi tranquillizzano le famiglie. “Non vi preoccupate di niente. Stiamo bene. L’unica cosa che ci manca è stare con nostro papà e vivere una vita normale con lui”.

Appello tv per i due fratelli scomparsi da Casoria lo scorso 18 settembre

Nella serata di ieri, giovedì 26 settembre, durante la trasmissione “Chi l’ha visto?” è stato lanciato anche un appello da parte di don Pasquale, parroco del Santuario di San Benedetto Abate, affinché i due giovani ritornino a casa. “Tornate, da soli siete più fragili. Anche se noi adulti vi abbiamo deluso”, ha spiegato il parroco, “dateci fiducia, tutto si può sistemare”, ha detto il prelato in televisione.

Nei giorni scorsi sono state diverse le segnalazioni di avvistamento dei due giovani ma nessuna ha trovato riscontro. I fratelli Santoriello sarebbero stati visti l’ultima volta nei pressi dello stadio di Torino prima di Juventus-Napoli.

Il trasferimento a Villaricca

Biagio e Domenico al momento della scomparsa indossavano bermuda e maglietta di colore bianco e nero e tuta beige con maglia bianca: i due ragazzi erano in una casa famiglia a Casoria e, a quanto pare, avrebbero dovuto essere trasferiti da Casoria in un’altra casa famiglia a Villaricca. Trasferimento mai avvenuto perché i ragazzi, forse dopo un diverbio, sarebbero scappati facendo perdere le proprie tracce.

Il video apparso sui social

In queste ore è apparso sui social un video che li ritrae insieme, apparentemente in buone condizioni di salute, in cui confermano di stare bene e chiedono di essere lasciati in pace per vivere una vita normale con il papà. Se le loro parole fossero confermate, si sarebbe trattato di un allontanamento volontario, dettato da ragioni puramente familiari.