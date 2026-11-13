A Caserta, un deposito abusivo di fuochi pirotecnici, con circa sei quintali di materiale pronto per la vendita in vista delle festività di fine anno, è stato individuato dalla Guardia di Finanza di Caserta all’interno di un’abitazione privata.

Caserta, scoperto deposito abusivo in un’abitazione: sequestrati sei quintali di fuochi pirotecnici

L’operazione è stata condotta nell’ambito delle attività di contrasto ai traffici illeciti. Durante i controlli, i finanzieri hanno scoperto un locale adibito alla produzione e allo stoccaggio illegale di materiale pirotecnico.

I fuochi d’artificio erano destinati alla vendita in vista delle prossime festività natalizie e di Capodanno.

L’intervento rientra nelle attività di prevenzione e contrasto alla commercializzazione illegale di prodotti pirotecnici, un fenomeno che aumenta in particolare nel periodo che precede la fine dell’anno, con potenziali rischi per la sicurezza pubblica.

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