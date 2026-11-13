Pochi minuti fa la Protezione civile regionale ha prorogato l’allerta meteo gialla fino alle ore 12 di sabato 14 novembre su tutto il territorio campano. Sono attesi ancora temporali, forti raffiche di vento.

Maltempo in Campania: scatta la proroga dell’allerta meteo gialla

Palazzo San Giacomo ha agito di conseguenza disponendo il prolungamento della chiusura di parchi e spiagge pubblici a Napoli fino a domani. Nello specifico, nell’avviso diramato dalla Protezione civile, si legge che sono previste precipitazioni isolate o locali, anche a carattere di possibile temporale, in attenuazione dal mattino di domani. Potrebbero verificarsi inoltre mareggiate lungo le coste esposte ai venti.

Tuttavia, dalle 15 di oggi saranno in attenuazione le raffiche di vento. Le autorità raccomandano ai comuni di mantenere attivi i Centri Operativi e di predisporre tutte le misure atte a mitigare i fenomeni attesi come allagamenti, ruscellamenti, esondazioni, caduta massi e frane anche in assenza di nuove precipitazioni, per effetto della saturazione dei suoli