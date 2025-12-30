Continua senza sosta l’attività di controllo economico del territorio e di contrasto agli illeciti nella vendita di fuochi d’artificio da parte dei finanzieri del Comando Provinciale di Benevento. Negli ultimi giorni, le Fiamme Gialle hanno sequestrato complessivamente circa 60 chili di materiale pirotecnico illegale in diversi comuni della provincia.

Fuochi d’artificio illegali: sequestrati 60 chili di materiale esplodente nel Beneventano

Nel corso di un servizio mirato alla repressione dei traffici illeciti, i militari della Tenenza di Solopaca hanno effettuato un controllo presso un’attività commerciale con libero accesso al pubblico a Limatola. Durante l’ispezione è emerso che all’interno del locale erano esposti per la vendita circa 5.400 manufatti pirotecnici, detenuti senza le prescritte autorizzazioni. Il titolare dell’esercizio, infatti, non è stato in grado di esibire la necessaria licenza di pubblica sicurezza.

L’uomo è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Benevento per commercio abusivo di sostanze esplodenti e vendita senza licenza di fuochi d’artificio. L’intero quantitativo di materiale è stato posto sotto sequestro e affidato a una società specializzata per la successiva distruzione. Dai primi accertamenti è emerso che i manufatti contenevano complessivamente circa 17 chili di sostanza esplosiva.

Un secondo intervento ha visto protagonisti i militari del Nucleo Mobile del Gruppo di Benevento, che hanno rinvenuto e sequestrato, all’interno di un deposito adiacente all’abitazione di un soggetto a Pago Veiano, circa 2.600 manufatti pirotecnici artigianali. Una perizia tecnica ha stabilito che il materiale, per un peso di circa 15 chili, presentava un elevato contenuto esplosivo.

Sequestrati 28 chili di fuochi pronti alla vendita

Nel corso della perquisizione sono stati inoltre sequestrati ulteriori 28 chili di fuochi d’artificio confezionati e pronti per la vendita. Il responsabile è stato denunciato alla Procura della Repubblica per fabbricazione e detenzione illecita di materiale esplosivo. Le operazioni eseguite in questi giorni confermano l’impegno costante della Guardia di Finanza nel garantire la sicurezza dei cittadini e nel contrastare il commercio illegale di materiale potenzialmente pericoloso.