Energie rinnovabili in Campania, crescita del 54% dal 2020: installati quasi 5.000 MW

La Campania tra le prime regioni con il più alto utilizzo di energie rinnovabili
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La Campania accelera sulle energie rinnovabili. La potenza installata ha raggiunto 4.935 MW, con una crescita del 54% rispetto al 2020. A trainare il settore è soprattutto l’eolico, che supera i 2.200 MW, seguito dal fotovoltaico con 2.056 MW.

Energie rinnovabili in Campania, crescita del 54% dal 2020: installati quasi 5.000 MW

I dati emergono dal rapporto “Campania Rinnovabile”, presentato a Napoli a Palazzo Santa Lucia da Legambiente, alla presenza del presidente della Regione Roberto Fico, degli assessori regionali e dei rappresentanti dell’associazione ambientalista.

Secondo il rapporto, nel 2025 gli impianti rinnovabili hanno prodotto il 43,7% dell’intera energia elettrica regionale. La diffusione degli impianti interessa soprattutto le aree interne: Avellino e Benevento concentrano quasi la metà della potenza installata in Campania, grazie principalmente all’eolico. Salerno è invece la prima provincia per produzione fotovoltaica.

Oltre 2.368 MW autorizzati dal 2021

Un contributo importante arriva anche dall’attività della Regione. Tra il 2021 e settembre 2026 sono stati approvati 113 provvedimenti per la realizzazione di nuovi impianti, per una potenza complessiva superiore a 2.368 MW. Il picco è stato raggiunto nel 2025, con 836 MW autorizzati. Se tutti questi progetti saranno effettivamente realizzati, la capacità aggiuntiva autorizzata sarà sufficiente a superare l’obiettivo regionale fissato per il 2030.

La Campania ha infatti già raggiunto il 42,2% del traguardo previsto, che stabilisce 3.976 MW di nuova potenza rinnovabile entro il 2030. Per centrarlo sarà necessario installare una media di 575 MW all’anno tra il 2027 e il 2030, con un incremento del 48% rispetto al ritmo dell’ultimo triennio. Mantenendo l’attuale andamento, il raggiungimento dell’obiettivo potrebbe slittare di quasi due anni.

Legambiente: accelerare la transizione energetica

«In Campania la strada è tracciata: ora la sfida è accelerare la transizione energetica per raggiungere gli obiettivi climatici ed energetici al 2030 e al 2040», hanno dichiarato Mariateresa Imparato e Stefano Ciafani, rispettivamente presidente di Legambiente Campania e presidente nazionale di Legambiente.

Secondo l’associazione, la regione può diventare un punto di riferimento per lo sviluppo delle rinnovabili nel Mezzogiorno, rafforzando la filiera industriale, creando occupazione e coinvolgendo maggiormente i Comuni e le comunità locali. L’obiettivo è fare in modo che gli investimenti energetici producano benefici concreti anche per i territori.

Il presidente della Regione Roberto Fico ha sottolineato la necessità di proseguire lungo il percorso intrapreso: «La transizione energetica rappresenta una priorità strategica per il futuro della nostra regione e richiede programmazione, investimenti e collaborazione tra istituzioni, imprese e territori».

Accumulo energetico e contrasto alla povertà energetica

Il rapporto evidenzia anche alcuni ritardi rispetto alla media nazionale. In Campania la potenza rinnovabile installata è pari a circa 0,89 kW per abitante, contro una media italiana di 1,5 kW.

Accanto alla crescita degli impianti, diventa fondamentale sviluppare sistemi di accumulo per rendere più flessibile la rete elettrica e utilizzare meglio l’energia prodotta. In questo settore, il pompaggio idroelettrico di Presenzano, in provincia di Caserta, rappresenta quasi il 90% della capacità energetica complessiva di accumulo regionale.

L’assessora regionale all’Ambiente Claudia Pecoraro ha richiamato l’attenzione anche sull’equità sociale, sottolineando il ruolo delle comunità energetiche e la necessità di garantire che i benefici delle rinnovabili siano accessibili a tutti, soprattutto alle famiglie più vulnerabili.

Per l’assessore al Governo del Territorio Vincenzo Cuomo, lo sviluppo degli impianti deve avvenire attraverso una pianificazione equilibrata, nel rispetto del paesaggio e delle caratteristiche delle comunità locali.

Infine, l’assessore alle Attività produttive Fulvio Bonavitacola ha evidenziato le opportunità economiche e occupazionali del settore: investire nelle energie pulite significa sostenere l’innovazione delle imprese, ridurre i costi energetici e favorire la nascita di nuove filiere industriali in Campania.

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