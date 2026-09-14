Colpo nella notte all’interno di un deposito di vendite giudiziarie situato nella zona Asi di Giugliano in Campania. Nel mirino dei ladri sono finiti diversi smartphone Apple custoditi nei locali e destinati all’asta giudiziaria.

Giugliano, furto nel deposito giudiziario in zona ASI: rubati smartphone sequestrati a Napolitano Store

I Carabinieri della sezione Radiomobile della Compagnia di Giugliano in Campania sono intervenuti in via Circumvallazione Esterna dopo la segnalazione di un furto. Secondo una prima ricostruzione, poco prima dell’arrivo dei militari ignoti sarebbero riusciti a penetrare all’interno del deposito. Una volta raggiunto il locale nel quale erano custoditi i beni destinati alla vendita giudiziaria, i malviventi avrebbero portato via diversi smartphone di marca Apple.

Tra i dispositivi custoditi nel deposito figuravano anche gli smartphone sequestrati al “Napolitano Store” e successivamente destinati alle procedure di vendita giudiziaria. Al momento, tuttavia, non è stato ancora accertato quanti telefoni siano stati effettivamente sottratti né l’esatto valore della refurtiva. Sono in corso le indagini dei Carabinieri per ricostruire la dinamica dell’incursione, individuare i responsabili e stabilire con precisione il numero e la provenienza dei dispositivi rubati.