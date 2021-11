Si presenta in caserma per assolvere all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e si riprende mentre rivolge parole indicibili ai Carabinieri. Per questo motivo un 28enne di Casalnuovo, già noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato a piede libero per il reato di vilipendio delle forze armate.

Casalnuovo, si filma mentre offende i Carabinieri e posta video su TikTok: nei guai 28enne

Il filmato incriminato è stato postato sul web, diventando in poco tempo virale. Prima di riprendere la scena, il giovane si era recato in caserma poiché è sottoposto all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per i reati di violenza e resistenza a pubblico ufficiale.

Nel video il giovane si lamenta della misura a cui è sottoposto e proferisce frasi offensive nei confronti dell’Arma dei Carabinieri. Per i militari è stato semplice estrapolare il video e denunciare il 28enne.