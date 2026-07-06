Canadair in avaria blocca Capodichino: aeroporto chiuso per due ore, voli cancellati e dirottati

Disagi nel tardo pomeriggio all’aeroporto di Napoli Capodichino, dove un Canadair in avaria ha costretto alla sospensione del traffico aereo per oltre due ore. Lo scalo è rimasto chiuso sia agli arrivi che alle partenze dalle 17.30 circa fino a pochi minuti dopo le 20, quando, completate le operazioni di rimozione del velivolo, è stato possibile riprendere regolarmente le attività.

Canadair in avaria blocca la pista di Capodichino: aeroporto chiuso per oltre due ore, voli cancellati e dirottati

Secondo quanto reso noto da Gesac, società che gestisce l’aeroporto partenopeo, il Canadair si è arrestato sulla pista a causa di un guasto al carrello. L’inconveniente non ha provocato né feriti né danni, ma ha reso impossibile l’utilizzo della pista fino alla conclusione dell’intervento tecnico.

Lo stop ha avuto inevitabili conseguenze sul traffico aereo. Complessivamente sono stati cancellati nove voli in partenza, mentre undici aerei diretti a Napoli sono stati dirottati verso gli aeroporti di Roma Fiumicino, Bari e Salerno. Con la rimozione del velivolo e il ripristino delle condizioni di sicurezza, lo scalo ha riaperto regolarmente, consentendo la graduale ripresa delle operazioni di volo.