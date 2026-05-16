“Mugnano sul Ghiaccio” Park Attrazioni cambia look: arriva la pista di quad

Novità e divertimento al Park Attrazioni di Mugnano, dove “Mugnano sul Ghiaccio” si rinnova con un cambio di look pensato per la stagione primaverile ed estiva. Al posto della storica pista di pattinaggio sul ghiaccio arriva infatti una nuova e adrenalinica pista dedicata ai quad, pronta ad accogliere grandi e piccoli.

Nuova pista di quad al Park Attrazioni di Mugnano

La struttura, da anni punto di riferimento per il divertimento delle famiglie dell’area nord di Napoli, resterà operativa tutti i giorni fino al prossimo 30 giugno, offrendo un’esperienza completamente rinnovata all’insegna della velocità e dell’intrattenimento. La nuova pista di quad rappresenta una delle principali attrazioni della stagione e promette di conquistare soprattutto i più piccoli.

La pista di pattinaggio tornerà a ottobre

Gli organizzatori, però, rassicurano gli appassionati del ghiaccio: la storica pista di pattinaggio tornerà regolarmente a metà ottobre, pronta a inaugurare una nuova stagione invernale ancora più ricca di eventi e attività. L’obiettivo di “Mugnano sul Ghiaccio” è quello di offrire intrattenimento durante tutto l’anno, adattando gli spazi alle diverse stagioni e ampliando continuamente l’offerta dedicata a famiglie, bambini e ragazzi.