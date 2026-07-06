Frattamaggiore, controlli in casa: trovato con una pistola Beretta. Arrestato 42enne

Sorpreso con una pistola in casa. Arrestato 42enne dopo un blitz dei carabinieri della Compagnia di Caivano. Durante la perquisizione domiciliare i militari dell’Arma hanno trovata una pistola Beretta e 9 proiettili.

Trovato con una pistola rubata in casa: arrestato 42enne

La pistola finita sotto chiave è oggetto di furto. Sequestrata, l’arma sarà sottoposta ad accertamenti balistici per verificare l’eventuale utilizzo in fatti di sangue o altri delitti. Il 42enne arrestato è ora ai domiciliari in attesa di giudizio. I controlli dei carabinieri contro l’uso di armi illegali proseguirà anche nei prossimi giorni.