Si chiamava Ciro Sanselmo, 62 anni, la vittima del tragico incidente stradale avvenuto sabato sera lungo corso Europa, a Melito. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo viaggiava in sella al suo scooter quando, nei pressi di una rotatoria, si è scontrato frontalmente con una Fiat 600. L’impatto è stato violentissimo e per il 62enne non c’è stato nulla da fare. Inutili i tentativi di soccorso: le gravi ferite riportate si sono rivelate fatali.

Schianto tra scooter e auto a Melito: lutto a Giugliano per la morte di Ciro Sanselmo

La notizia della sua morte ha suscitato profondo cordoglio a Giugliano, città dove risiedeva, nella zona vicina alla stazione metropolitana, in via Signorelli. Ciro Sanselmo era un operaio, sposato e padre di due figli. Chi lo conosceva lo descrive come un uomo riservato, profondamente legato alla famiglia e al lavoro. Al momento dell’incidente si era allontanato da casa per comprare delle pizze e trascorrere così una serata con i suoi parenti. Nulla che facesse presagire un epilogo così drammatico.

Sulla dinamica dell’incidente che è costato la vita al 62enne sono in corso gli accertamenti della Polizia Municipale di Melito. I caschi bianchi guidati dalla comandante Annamaria Pagliuca dovranno chiarire le cause dello scontro e accertare eventuali responsabilità del conducente della Fiat 600. Intanto, la comunità si stringe attorno ai familiari, colpiti da una perdita improvvisa che ha lasciato sgomento tra amici e conoscenti.