Melito, incidente mortale in corso Europa: muore 62enne di Giugliano

Tragedia nella serata di ieri a Melito di Napoli, dove un grave incidente stradale è costato la vita a un uomo di 62 anni residente a Giugliano.

Il drammatico schianto si è verificato intorno alle 19:20 lungo corso Europa, una delle principali arterie cittadine. Secondo una prima ricostruzione, il 62enne stava viaggiando in sella al proprio scooter quando, per cause ancora in fase di accertamento, si è scontrato violentemente con un’autovettura che proveniva dalla direzione opposta.

L’impatto è stato particolarmente violento e per il motociclista non ci sarebbe stato nulla da fare: l’uomo sarebbe deceduto sul colpo a causa delle gravissime lesioni riportate. Inutili i tentativi di soccorso, con il personale intervenuto che non ha potuto fare altro che constatarne il decesso.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti tempestivamente gli agenti del Comando di Polizia Municipale di Melito, coordinati dalla comandante Pagliuca, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area e ad avviare tutti i rilievi tecnici necessari.