Rapina alla UniCredit di Vairano Scalo: sconto di pena in Appello per la banda di Giugliano

Arriva una riduzione delle condanne per i quattro imputati coinvolti nella rapina alla filiale UniCredit di Vairano Scalo, in provincia di Caserta. La Terza Sezione della Corte d’Appello di Napoli, presieduta dal giudice Loredana Di Girolamo, ha parzialmente accolto le richieste avanzate dalla difesa, concedendo uno sconto di pena ai quattro imputati originari di Giugliano. Si tratta di Antonio Palma, Felice Palma, Francesco Panico e Salvatore Speranza, arrestati, successivamente condannati in primo grado e poi scarcerati nell’ambito del procedimento relativo all’assalto all’istituto di credito.

Le nuove condanne decise dalla Corte d’Appello

La Corte d’Appello ha rideterminato le pene dopo aver esaminato le argomentazioni difensive sostenute dagli avvocati Andrea Giovine, Luigi Poziello e Sergio Aruta. Nel dettaglio: Felice Palma e Salvatore Speranza, condannati in primo grado a 4 anni e 4 mesi di reclusione, hanno ottenuto una riduzione della pena a 3 anni e 4 mesi; Antonio Palma e Francesco Panico, entrambi recidivi, erano stati condannati in primo grado a 5 anni e 4 mesi. In secondo grado la pena è stata ridotta a 4 anni e 5 mesi di reclusione.

La rapina alla banca UniCredit di Vairano Scalo

L’inchiesta riguardava la rapina messa a segno ai danni della filiale UniCredit di Vairano Scalo. I quattro imputati erano stati individuati dagli investigatori, arrestati e successivamente processati per il colpo all’istituto bancario. Con la sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Napoli arriva dunque una significativa riduzione delle pene inflitte in primo grado, pur restando confermata la responsabilità degli imputati per i fatti contestati.