Campi Flegrei, torna la paura: scossa di terremoto di magnitudo 2.5 all’alba di oggi

Nuova scossa di terremoto all’alba ai Campi Flegrei. L’Osservatorio Vesuviano ha comunicato un evento sismico di magnitudo 2.5 alle 4 e 47 di oggi, 20 ottobre. L’epicentro a Pozzuoli, al confine con Agnano.

Il sisma, di profondità 2.9, è stato accompagnato da un boato. Sono tantissime le segnalazioni che arrivano dai comuni flegrei e dai quartieri occidentali di Napoli come Fuorigrotta, Agnano e Soccavo. Non si registrano danni a cose o persone.

Ieri sera, alle 23 e 57, i sismografi avevano registrato un’altra scossa, di magnitudo 2.2 in zona Via Antiniana. Anche in quest’ultimo caso nessun danno. Gli eventi rientrerebbero nell’ambito delle consuete attività bradisismiche dei Campi Flegrei.