Campi Flegrei, oltre 526 scosse dal 15 febbraio. Nella notte altro terremoto di magnitudo 3.1

Si continua a “ballare” nei Campi Flegrei. Lo sciame sismico non si arresta. Nel quattro giorno consecutivo di allerta, sono 526 gli eventi registrati dai sismografi dell’Ingv e dell’Osservatorio Vesuviano. Per motivi di sicurezza, le scuole di Pozzuoli resteranno chiuse oggi per consentire verifiche strutturali.

Il report dell’Osservatorio Vesuviano: 526 eventi sismici

L’Osservatorio Vesuviano ha diffuso il dodicesimo bollettino ufficiale sul fenomeno, informando il Comune di Pozzuoli che lo sciame sismico, iniziato alle 16:53 del 15 febbraio, è ancora in corso. Fino alle 8:02 di oggi, sono stati rilevati 526 eventi sismici con magnitudo pari o superiore a 0.0, con un picco massimo di 3.9 ± 0.3.

Questa notte, intanto, alle 3 e 22, una nuova scossa di magnitudo 3.1 è stata rilevata dai sismografi. Ha avuto una profondità di 2.3 chilometri e l’epicentro nella zona della Solfatara. Anche in questo caso tanta paura tra i residenti, colti nel sonno dal terremoto, ma nessun danno di rilievo.

Bradisismo: incontro tra istituzioni e cittadini

Questa sera, alle 18:30, presso la sede della Protezione Civile di Monterusciello, si terrà un incontro informativo aperto alla cittadinanza. Verranno illustrati lo stato attuale dello sciame sismico e i provvedimenti in corso. Parteciperanno il Prefetto di Napoli Michele di Bari, il Capo Dipartimento della Protezione Civile nazionale Fabio Ciciliano, il direttore della Protezione Civile regionale Italo Giulivo, il direttore dell’Osservatorio Vesuviano Mauro Di Vito, la Direttrice del Dipartimento Vulcani INGV Francesca Bianco, oltre ai sindaci di Pozzuoli, Bacoli e Napoli.