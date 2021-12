Mai così tanti casi in Campania dall’inizio della pandemia. Nella giornata di ieri si è registrato il secondo record negativo consecutivo, quasi 10mila positivi in 24 ore. Il tasso di incidenza balza all’8,8%, soglia mai toccata finora in regione.

Campania, De Luca “bacchetta” i sindaci

Anche il governatore della Campania è intervenuto sulla questione. Vincenzo De Luca, infatti, ha dichiarato di emanare nuove ordinanza per contenere il contagio ma bensì chiederà ai singoli sindaci di prendere provvedimenti nei comuni di appartenenza per tenere sotto controllo la situazione.

Si chiederà, dunque, un impegno preciso ai primi cittadini, così come da tempo chiede anche l’Unità di crisi regionale che ha bisogno di agire in maniera sinergica con chi governa le singole città, in vista del festività di fine anno.

