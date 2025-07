Aversa, tenta di rubare dal fruttivendolo in via Diaz: fermato e denunciato 30enne straniero

Momenti di tensione ieri pomeriggio in via Diaz ad Aversa. Un cittadino di origini algerine di circa 30 anni avrebbe tentato di asportare merce da un negozio di ortofrutta in via Diaz destando subito la reazione del titolare. Il commerciante l’avrebbe allontanato fino all’intervento dei carabinieri.

I fatti intorno alle 18. I militari della Compagnia di Aversa, guidati dal tenente colonnello Ivano Bigica, hanno identificato il presunto malvivente e lo hanno denunciato.

In un primo momento si era diffusa la notizia che fosse armato di un coltello, ma l’episodio – fortunatamente – non ha visto l’uso di armi né ha causato feriti. Secondo la versione fornita dal 30enne, ci sarebbe stato anche un contatto fisico con il titolare. La scena si è consumata sotto gli occhi increduli dei passanti.