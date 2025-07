Invocano leggi speciali da parte del Governo i sindaci dell’area nord. L’ultimo maxi-rogo in zona Asi ha compattato il fronte dei comuni di Giugliano, Qualiano e Villaricca nel contrasto alla Terra dei Fuochi. Le richieste sono contenute in una lettera consegnata questa mattina alla vice-ministra dell’Ambiente, Vannia Gava, in visita al comune di Giugliano prima e al campo rom di via Carrafiello poi insieme al Prefetto di Napoli Michele di Bari.

Terra dei Fuochi, prefetto e viceministra ambiente in visita a Giugliano. I sindaci: “Leggi speciali”

“La percezione avuta domenica è stata quella di essere in guerra – si legge nella missiva firmata da Diego Dalterio, Luigi De Leonardis e Francesco Gaudieri –, una guerra subdola messa in atto da chi, colpevole, vuole contrastare la forte opera dello Stato. Però quando si è in guerra non basta e non serve usare le normali attività burocratiche ma occorrono atti forti”. Secondo le amministrazioni locali, “l’unione dei comuni e degli enti è troppo parcellizzata e guidata da persone sulle cui decisioni gravano troppe responsabilità, troppe competenze, troppa burocrazia, sempre garantista, che spesso rallenta procedure e soluzioni”.

Le proposte

Da qui la necessità di istituire leggi speciali, così come accaduto nella lotta alla criminalità organizzata. Tra le indicazioni fornite dai sindaci nella lettera, la legge dovrebbe prevedere:

• Una struttura di comando snella, la cui guida sia affidata a militari esperti di tecnologie e contrasto a questi fenomeni come se fossimo in guerra, perché, fa male dirlo, ma in guerra siamo.

• Cabina di regia a supporto di questa struttura nominata comprendente i sindaci ed i rappresentati della prefettura.

• Autonomia di spesa in capo alla struttura.

• Applicazione di sanzioni civili, pecuniarie e penali inasprite dalla gravità del contesto in cui questa regione ormai si trova.

• Autorizzazioni alle indagini brevi e con tecnologie avanzate da parte delle procure coinvolte.

“Provvedimento importante in arrivo”

Gava ai sindaci ha assicurato che dopo il decreto dei mesi scorsi “non ci fermeremo perché non è il punto di arrivo ma di inizio. Noi stiamo lavorando ad un altro provvedimento molto importante“. Una soluzione finale, ha promesso Gava “perché non è pensabile che nel 2025 continuare a bruciare rifiuti, inquinare il territorio. Noi abbiamo l’idea di andare verso una economia circolare”. “Oggi ho parlato con i sindaci che sono i rappresentanti dei territori che sono stato eletti democraticamente”, ha detto la viceministra rispondendo alla domanda di un giornalista che ha riferito della delusione dei comitati dei cittadini che auspicavano di essere ascoltati.