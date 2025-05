Si è tenuto ieri sera, alle ore 20:30, presso il Complesso Sportivo Kennedy, il 1° Memorial Luca Oriente, un evento toccante e partecipato dedicato al ricordo del giovane Luca Oriente, scomparso prematuramente all’età di 17 anni a causa di un malore improvviso.

Successo per il 1° Memorial Luca Oriente: l’evento per il 17enne scomparso

A rendere omaggio alla sua memoria sono scese in campo quattro squadre del territorio: Atletico Calvizzano, Real Marano, Virtus New Partenope e Stella Napoli. Le formazioni si sono sfidate in un clima di grande sportività, ma soprattutto di sincera condivisione dei valori che lo sport sa trasmettere: amicizia, fratellanza e rispetto.

La serata non è stata soltanto una competizione sportiva, ma un vero e proprio momento di raccoglimento comunitario, unito dal desiderio di ricordare Luca, giovane studente e appassionato di calcio, molto amato nella sua comunità.

A testimoniare la vicinanza delle istituzioni e l’importanza dell’iniziativa, è intervenuto anche il sindaco di Villaricca, Francesco Gaudieri, comune di residenza della famiglia Oriente. Il primo cittadino ha pronunciato parole toccanti, sottolineando il valore della memoria e la forza dei legami umani: “Chi vive nei nostri cuori non ci lascia mai veramente”, ha dichiarato, consegnando alla famiglia una targhetta commemorativa in onore di Luca e del Memorial a lui dedicato.