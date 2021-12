L’Unità di Crisi della Regione Campania ha emanato il nuovo bollettino sull’andamento dei contagi sul territorio regionale. Oggi si registrano 9.802 contagi su 111.379 tamponi effettuati. Un vero e proprio boom di positivi che fa balzare il tasso di positività all’8,8%: un rapporto fra test e positivi mai raggiunto prima dall’inizio della pandemia nella regione governata da Vincenzo De Luca. Per quanto riguarda lo scenario legato ai ricoveri l’Unità di Crisi ha registrato 37 posti letti di terapia intensiva occupati sui 656 posti disponibili mentre sono occupati 587 posti di di degenza su 3160 posti totali. Invece nelle ultime 48 ore sono stati registrati 7 decessi.

Esplodono i contagi in Campania: registrati 9802 nuovi positivi