Napoli, scontro tra disoccupati e Polizia per il click day: otto agenti feriti e due arresti

Mattinata di tensione nei pressi del porto di Napoli, dove una manifestazione non autorizzata si è trasformata in scontro con le forze dell’ordine. Il bilancio è pesante: otto agenti feriti, tra cui due funzionari della Digos. Uno di loro ha riportato la frattura di un dito, con una prognosi di 30 giorni. Arrestati due manifestanti, accusati di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni e danneggiamento.

Napoli, scontro tra disoccupati e Polizia per il click day: otto feriti e due arresti

Secondo quanto riferito dalla Questura, l’intervento della Polizia di Stato è scattato quando un gruppo di manifestanti ha tentato di bloccare i collegamenti marittimi con le isole del Golfo. Alla base della protesta, le difficoltà riscontrate nell’accesso alla piattaforma informatica per il cosiddetto “click day”, relativo ai tirocini retribuiti.

La Questura ha sottolineato che la manifestazione con corteo non era stata autorizzata. Gli organizzatori sono stati identificati e denunciati. I due arrestati compariranno domani davanti al giudice per il processo per direttissima.