Momenti di tensione nella mattinata di ieri in via Pagliarone, ad Acerra, dove un 29enne originario della Nuova Guinea, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dalla Polizia di Stato per minacce, lesioni, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento.

Acerra, 29enne infastidisce operai e lancia sassi contro la polizia: arrestato dopo colluttazione

L’allarme è scattato dopo una segnalazione giunta alla Sala Operativa del Commissariato di Acerra, che indicava la presenza di un individuo particolarmente aggressivo nei confronti di alcuni operai impegnati in un cantiere della zona. Immediato l’intervento degli agenti, che giunti sul posto si sono trovati di fronte all’uomo in evidente stato di agitazione.

Alla vista delle divise, il 29enne ha reagito con violenza, lanciando sassi contro i poliziotti e colpendo anche l’auto di servizio, che ha riportato danni. I tentativi degli operatori di riportare la calma si sono rivelati vani: l’uomo ha continuato nella sua condotta violenta, rendendo necessario l’intervento di rinforzi provenienti dai Commissariati di Afragola, Nola e Frattamaggiore.

Solo dopo una colluttazione, l’aggressore è stato immobilizzato e messo in sicurezza. Per lui sono scattate le manette con le accuse di minacce, lesioni, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento. L’episodio si inserisce in un più ampio contesto di controllo del territorio che vede quotidianamente impegnate le forze dell’ordine nel prevenire situazioni di pericolo per la cittadinanza.