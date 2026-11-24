Non passa lo stop per due anni alle demolizioni delle case abusive in Campania. La Commissione Bilancio della Camera ha dichiarato inammissibile per «estraneità di materia» l’emendamento alla manovra economica presentato dal deputato casertano di Fratelli d’Italia Gimmy Cangiano, che proponeva di sospendere per 24 mesi l’esecuzione delle ordinanze di demolizione e di ripristino degli immobili abusivi nella regione. La proposta era stata collegata all’emergenza bradisismo dei Campi Flegrei, ma avrebbe avuto effetti sull’intero territorio campano.

Stop alle demolizioni in Campania, l’emendamento Cangiano dichiarato inammissibile

La decisione è arrivata durante il primo esame degli emendamenti alla legge di Bilancio 2027. La Commissione ha giudicato la proposta non pertinente rispetto alle materie trattate dalla manovra: una valutazione di ammissibilità parlamentare, non un voto sul merito della sospensione.

Il provvedimento, se approvato, avrebbe sospeso per due anni gli abbattimenti degli edifici realizzati abusivamente in Campania. La proposta faceva parte del pacchetto di modifiche sulla materia edilizia depositato dal centrodestra, che comprende anche l’ipotesi di riaprire i termini della sanatoria del 2003.

La bocciatura procedurale non è necessariamente l’ultimo passaggio: secondo il calendario parlamentare, i ricorsi contro le dichiarazioni di inammissibilità possono essere presentati entro le 14 di martedì 24 novembre, con le decisioni attese successivamente. Allo stato, dunque, non è stata introdotta alcuna sospensione delle demolizioni.

Il bradisismo ai Campi Flegrei e le critiche del procuratore Cantone

Il testo richiamava l’emergenza legata al bradisismo dei Campi Flegrei, ma la sospensione si sarebbe applicata a tutte le province campane, anche ad aree lontane da Pozzuoli e Napoli. Sulla proposta era intervenuto criticamente il procuratore della Repubblica di Salerno, Raffaele Cantone, che l’aveva definita un possibile «messaggio devastante». Cantone aveva espresso dubbi anche sulla legittimità costituzionale di un trattamento differenziato per la Campania e contestato il collegamento fra il bradisismo, fenomeno geograficamente circoscritto, e le demolizioni in territori della regione non interessati dall’emergenza.

Condono edilizio 2003, la partita resta aperta

La dichiarazione di inammissibilità dello stop alle demolizioni non chiude il confronto parlamentare sul condono edilizio. Tra le altre proposte ancora al vaglio c’è la possibilità di riaprire i termini della sanatoria del 2003, che avrebbe ricadute particolarmente rilevanti in Campania. All’epoca, infatti, la Regione guidata da Antonio Bassolino aveva adottato una disciplina che ne limitava l’applicazione sul territorio campano.

Il tema continua a dividere il dibattito istituzionale e politico tra chi sostiene una soluzione per le istanze edilizie rimaste irrisolte e chi teme un allentamento della tutela del territorio. Nei giorni scorsi Teleclubitalia aveva già raccontato le diverse posizioni sulla proposta di condono e sul blocco degli abbattimenti in Campania.

La situazione al 24 novembre: la sospensione biennale delle demolizioni non è stata approvata; l’emendamento Cangiano è stato fermato per estraneità di materia, salvo l’esito di eventuali ricorsi. Le altre proposte sul condono proseguono un percorso parlamentare distinto.