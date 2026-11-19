Fermare per due anni le demolizioni in Campania e riaprire i termini del condono edilizio del 2003. Sono le due proposte che Fratelli d’Italia ha portato alla Camera con la legge di bilancio.

Condono edilizio in Campania, scontro sulla sanatoria: Fele chiede la riapertura, Manfredi dice no

A sostenere la riapertura è Ira Fele, consigliera regionale di Fratelli d’Italia. Il 7 novembre, annunciando l’emendamento, l’aveva definita «una soluzione attesa da oltre vent’anni per migliaia di famiglie campane». Fele richiama il caso di chi ha già presentato la domanda, ha versato le somme dovute e aspetta ancora una risposta dal Comune. Per la consigliera si tratta di «superare una disparità di trattamento che ha penalizzato la Campania rispetto alle altre regioni».

Oggi arriva il no del sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi. «Dico no alle false speranze per i cittadini», ha dichiarato. Solo nel capoluogo, ricorda, restano circa quarantamila richieste di condono. Per il sindaco le priorità sono il dissesto idrogeologico e il rischio sismico. La decisione spetta ora al Parlament. Per chi ha ricevuto un ordine di demolizione, lo stop di due anni resta una proposta.