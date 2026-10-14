Campi Flegrei, svolta storica: un miliardo di euro in dieci anni. Fico commissario straordinario

Un miliardo di euro in dieci anni per mettere in sicurezza il territorio dei Campi Flegrei, sostenere le famiglie e avviare un programma strutturale di riqualificazione del patrimonio edilizio pubblico e privato. È questo il cuore del nuovo decreto-legge approvato il 13 ottobre dal Consiglio dei ministri, che punta a cambiare radicalmente la gestione del rischio bradisismico nell’area flegrea. Il provvedimento rappresenta un cambio di passo rispetto alla logica degli interventi emergenziali, introducendo una programmazione di lungo periodo che dovrà accompagnare il territorio per il prossimo decennio.

Un miliardo di euro e una cabina di regia unica

La principale novità riguarda l’istituzione di una struttura commissariale della durata di dieci anni, guidata dal presidente della Regione Campania, Roberto Fico. Il nuovo commissario avrà il compito di coordinare gli interventi di riparazione, ricostruzione e riduzione della vulnerabilità degli edifici, attraverso una gestione unitaria delle risorse e delle procedure. L’obiettivo è superare la frammentazione delle competenze e garantire maggiore rapidità nell’attuazione degli interventi.

Il ministro per la Protezione civile, Nello Musumeci, ha definito il provvedimento un piano straordinario ispirato al principio della «convivenza consapevole con il rischio». La gestione commissariale avrà una durata decennale indipendentemente dall’andamento dell’emergenza, con verifiche periodiche sull’attuazione degli interventi.

Case più sicure: contributi fino al 100%

Uno degli aspetti più importanti del decreto riguarda gli aiuti economici per i proprietari di immobili situati nelle aree interessate dal bradisismo. Il piano prevede contributi pubblici per gli interventi di adeguamento sismico degli edifici, con una copertura ordinaria pari al 70% dei costi e il restante 30% a carico dei proprietari.

Per i nuclei che rispettano i requisiti economici previsti, con una soglia di reddito indicata in 28mila euro, il contributo statale potrà arrivare fino al 100%. Sono inoltre previsti finanziamenti fino a 30mila euro per interventi di pronto ripristino degli immobili danneggiati. Una misura particolarmente significativa per migliaia di famiglie che vivono tra Pozzuoli, Bacoli, Napoli e gli altri territori dell’area flegrea, dove le continue scosse e il sollevamento del suolo hanno alimentato preoccupazioni sulla sicurezza degli edifici. Il decreto contempla anche la possibilità di incentivare la delocalizzazione volontaria degli immobili maggiormente vulnerabili o situati nelle aree a rischio più elevato.

Stop ai mutui fino al 2027 e sostegni alle famiglie

Accanto agli interventi strutturali, il Governo ha previsto una serie di misure economiche per alleggerire le difficoltà dei residenti.Tra le disposizioni figurano la sospensione dei mutui dal 31 luglio 2026 fino al 31 dicembre 2027 e la sospensione di determinati adempimenti tributari e contributivi nel periodo compreso tra il 31 luglio e il 30 novembre 2026.

Prevista anche una proroga di due anni per alcuni contratti di locazione abitativa in scadenza tra ottobre 2026 e ottobre 2027, a tutela delle famiglie economicamente più fragili, nel rispetto dei requisiti stabiliti dal provvedimento. Misure che puntano a offrire una maggiore stabilità abitativa ai cittadini colpiti dalle conseguenze della crisi bradisismica.

Fico: «Non lasceremo mai soli i cittadini dei Campi Flegrei»

Soddisfazione è stata espressa dal presidente della Regione Campania, Roberto Fico, che ha sottolineato il valore della collaborazione istituzionale con il Governo. Secondo il governatore, il decreto introduce un cambiamento significativo nel modello di gestione del territorio, consentendo di programmare gli interventi con maggiore continuità e strumenti più efficaci.

Fico ha inoltre evidenziato la necessità di rendere progressivamente più rapide le procedure per il pronto ripristino e la riparazione degli immobili, senza trascurare le esigenze delle attività commerciali e imprenditoriali. «Non lasceremo mai soli i cittadini dei Campi Flegrei», ha dichiarato il presidente della Regione, ribadendo l’impegno a garantire risposte concrete alle comunità interessate.

Dall’emergenza alla prevenzione: la sfida dei prossimi dieci anni

Il nuovo decreto segna una svolta anche dal punto di vista dell’approccio istituzionale. Non più soltanto interventi dopo le scosse più intense, ma una strategia destinata a ridurre nel tempo la vulnerabilità del patrimonio edilizio.

Il modello di riferimento è quello adottato per la ricostruzione del Centro Italia, con strumenti di sostegno economico e procedure dedicate alla riparazione e alla riqualificazione degli immobili.

La gestione commissariale dovrà inoltre garantire trasparenza e monitoraggio: sono previste relazioni semestrali al Governo e un aggiornamento annuale al Parlamento sullo stato di avanzamento degli interventi. Resta fondamentale comprendere come saranno concretamente distribuite le risorse, quali saranno i tempi di accesso ai contributi e quanto rapidamente potranno partire i cantieri.

Un’occasione decisiva per il futuro dei Campi Flegrei

Il miliardo di euro annunciato rappresenta un impegno finanziario di grande rilevanza per un territorio che da anni convive con gli effetti del bradisismo e con le conseguenti difficoltà economiche, sociali e abitative. Per i cittadini, tuttavia, la vera svolta si misurerà soprattutto nella capacità di trasformare gli stanziamenti in interventi concreti: abitazioni più sicure, procedure semplici, tempi certi e sostegni effettivamente accessibili. La sfida dei prossimi dieci anni sarà proprio questa: passare dalla gestione continua dell’emergenza a un modello stabile di prevenzione e sicurezza.