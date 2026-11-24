Il pranzo non è di suo gradimento, protesta per la qualità del cibo e per il conto, poi la discussione degenera fino a una colluttazione. Momenti di tensione sul lungomare Trieste a Salerno, dove un turista statunitense è stato coinvolto in una violenta lite legata a un ristorante della zona. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e gli agenti della Polizia Municipale, che hanno avviato accertamenti per ricostruire l’accaduto.

Salerno, turista americano protesta al ristorante: scoppia la lite

L’episodio è stato segnalato nel pomeriggio di lunedì 23 novembre, nell’area del lungomare Trieste, nei pressi delle ex Poste centrali. Secondo le prime ricostruzioni diffuse dalla stampa locale, il cliente, un uomo di nazionalità americana, avrebbe contestato il pranzo appena consumato, lamentando la qualità delle pietanze e sollevando obiezioni anche sul conto.

La discussione si sarebbe rapidamente accesa: dalle parole si sarebbe passati agli insulti e quindi allo scontro fisico, sotto gli occhi delle persone che frequentavano la zona. Alcune ricostruzioni indicano tra i protagonisti il titolare del ristorante, mentre un’altra versione riferisce dell’intervento di una persona che lavorava in un’attività vicina. La precisa sequenza dei fatti e il ruolo dei presenti sono ancora oggetto di verifica.

Intervengono 118 e Polizia Municipale: accertamenti sulla colluttazione

L’allarme ha richiamato sul lungomare i soccorsi e le forze dell’ordine. Gli agenti della Polizia Municipale di Salerno hanno raccolto i primi elementi utili per chiarire come la protesta sul cibo sia degenerata nella lite. Secondo diverse testate locali, una persona coinvolta sarebbe stata accompagnata all’ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona per accertamenti; le condizioni non sarebbero preoccupanti. Un’altra ricostruzione riferisce invece che non vi sarebbero stati feriti: il bilancio sanitario resta dunque da confermare ufficialmente.

Lite sul conto: nessuna responsabilità ancora accertata

Tra gli aspetti ancora da chiarire ci sono l’esatta dinamica della colluttazione e le eventuali responsabilità. La Polizia Municipale sta ricostruendo l’episodio, mentre non risultano al momento arresti o provvedimenti restrittivi collegati ai fatti. La vicenda ha attirato l’attenzione di passanti e clienti nella zona della passeggiata a mare, particolarmente frequentata anche dai turisti. A Salerno, nei giorni scorsi, Teleclubitalia aveva raccontato un altro intervento di emergenza nel territorio provinciale, dopo il tragico incidente stradale di Mercato San Severino, episodio del tutto distinto.