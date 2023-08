Un tragico incidente è avvenuto questa notte sulla SP 691 Fondo Valle Sele, al Km. 18,200 nel territorio del comune di Calabritto, in provincia di Avellino. A perdere la vita un ragazzo di 34 anni, Mariano Spatola.

Campania, precipita col furgone dal cavalcavia: Mariano sul colpo

Mariano è morto in un tragico incidente, mentre rientrava a casa. Ed è stato, probabilmente, un colpo di sonno la causa dell’incidente, avvenuto sul viadotto che precede l’uscita di Calabritto.

Il giovane ha perso il controllo del furgone rosso ed è precipitato per oltre 30 metri dal viadotto. Il guardrail non ha retto al terribile urto e non è riuscito così a trattenere il mezzo.

Per lui non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono giunti Vigili del Fuoco e Carabinieri ai sanitari del 118. Ancora da chiarire la dinamica del sinistro. Si è reso necessario anche l’intervento dell’autogru dalla sede centrale del comando provinciale di Avellino.