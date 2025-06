Un grave episodio si è verificato nel pomeriggio nella zona industriale al confine tra Carinaro e Gricignano d’Aversa. Intorno alle ore 16, un uomo è precipitato dal cavalcavia lungo la strada statale Nola-Villa Literno, all’altezza tra via Consortile e via Casignano.

Dramma sulla Nola-Villa Literno: noto commercialista precipita da cavalcavia e muore

Alcuni automobilisti di passaggio hanno notato il corpo a terra e hanno immediatamente contattato i soccorsi. I sanitari del 118, giunti rapidamente sul luogo dell’incidente, non hanno potuto far altro che constatare il decesso. La vittima è Vincenzo Natale, 57 anni, commercialista residente a Casaluce ed ex candidato a sindaco di Frignano. Era noto anche per il suo impegno politico: nel 2021 si era candidato a sindaco di Frignano, ottenendo il 27,1% dei voti.

Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato di Aversa, che hanno avviato le indagini per chiarire la dinamica dei fatti. L’ipotesi al momento più accreditata dagli investigatori è quella del gesto volontario. Tuttavia, le indagini sono ancora in corso per accertare con certezza i motivi dell’accaduto. Se dovesse essere confermata la pista del suicidio, si tratterebbe del secondo caso simile tra i professionisti in pochi giorni, dopo quello di Viareggio, dove un uomo di 55 anni si è tolto la vita impiccandosi nella sede dell’Agenzia delle Entrate.