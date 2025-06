Napoli piange ancora per la tragedia del piccolo Samuele Gargiulo, il bambino di soli 4 anni gettato dal terzo piano della sua abitazione in via Foria il 27 settembre 2021. Il domestico Mariano Cannio, ritenuto responsabile della morte, ha ottenuto uno sconto di pena.

Napoli. Gettò il piccolo Samuele dal balcone, sconto di pena per Mariano Cannio

Inizialmente condannato a 18 anni di carcere per omicidio volontario aggravato, Cannio vedrà ridotta la sua pena a 12 anni. I giudici della terza Corte d’Assise hanno confermato l’omicidio aggravato, ma escluso l’aggravante della minorata difesa e riconosciuto attenuanti generiche e un vizio parziale di mente.

Il dramma avvenne mentre la madre di Samuele, incinta all’ottavo mese, si trovava in bagno e Cannio era con il bambino in casa. La sentenza, pur mantenendo la severità, ha riacceso il dolore della famiglia e della comunità, che giudicano insufficiente lo sconto concesso.