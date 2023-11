Il maltempo non dà tregua alla Campania. La Protezione civile, valutando il quadro meteo delle prossime ore, ha emanato una nuova allerta di colore giallo, valida dalle 8 alle 20 di domani, giovedì 30 novembre, su gran parte del territorio.

Campania, nuova allerta meteo per pioggia: fino a quando e le zone interessate

Le zone interessate sono: Piana campana, Napoli, Isole, Area vesuviana, Alto Volturno, Matese, Penisola Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini. In queste aree si prevedono ancora precipitazioni piovose che potrebbero “determinare fenomeni connessi al dissesto idrogeologico soprattutto per effetto della fragilità dei territori e della saturazione dei suoli”, si legge in una nota della Protezione civile.

Pertanto, il centro funzionale invita “le autorità competenti a prestare la massima attenzione anche in assenza di temporali e precipitazioni. Si ricorda ai Sindaci di mantenere attivi i Centri Operativi Comunali”.