Sequestrato ingente quantitativo di droga sull’autostrada A16, nei pressi dell’uscita di Grottaminarda, in provincia di Avellino. Ben venti i chili di stupefacente finiti sotto chiave. Due le persone arrestate.

Campania, fermati in autostrada con venti chili di droga: due arresti

I militari della compagnia di Ariano Irpino, guidato dal capitano Annalisa Di Blasi, hanno individuato due automobili ferme in una piazzola di sosta lungo l’autostrada A16, in direzione Avellino: è stata l’agitazione dei due uomini alla guida – due napoletani con precedenti penali – a indurre i finanzieri ad approfondire i controlli.

I due automobilisti sono stati così condotti negli uffici della compagnia, dove le due vetture sono state perquisite: negli abitacoli, occultati in un vano sotto al cambio, sono stati sequestrati in una delle auto 10,055 chili di cocaina, mentre nell’altra 9,795 chili, per un totale di poco meno di 20 chili di sostanza stupefacente.

I due automobilisti, colti in flagranza di reato, sono stati dunque arrestati e portati nel carcere di Ariano Irpino. Accertamenti più approfonditi hanno permesso di stimare che, una volta immessa sul mercato, la cocaina avrebbe fruttato di oltre due milioni di euro.